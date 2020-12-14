Ущерб от вспышек птичьего гриппа в Татарстане составил более 230 млн рублей

С начала года в Татарстане зарегистрировано пять случаев птичьего гриппа в Буинском, Муслюмовском, Дрожжановском и Зеленодольском районах, сообщил руководитель Главного управления ветеринарии Азат Хисамутдинов на заседании комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

В настоящий момент на карантине находится один очаг — агрофирма «Залесный» Зеленодольского района, в которой заражение птицы было выявлено 20 ноября. Как выяснила проверка Управления Россельхознадзора по РТ, в хозяйстве нарушались правила содержания птицы. Поголовье не было застраховано. Ущерб составил 225 млн рублей, которые владельцу будут компенсированы из бюджета, так как поголовье у него было изъято для уничтожения.

В остальных четырех хозяйствах ущерб составил чуть более 5 млн рублей.

Ранее карантин по птичьему гриппу отменили в Буинском районе Татарстана.