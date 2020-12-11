Samsung выпустит смартфон Galaxy M12 с рекордным временем работы

Компания Samsung готовит к выходу новый смартфон Galaxy M12, у которого рекордная автономность (время работы, — прим. ред.). О гаджете сообщает Gizmochina.



Сообщают, что Samsung Galaxy M12 будет доступен широкому кругу покупателей. У гаджета 3 Гб оперативной памяти, диагональ дисплея — 6,5 дюйма с разрешением HD+. У экрана — каплевидный вырез для фронтальной камеры. Также он оснащен чипсетом Exynos 850. Автономным новый смартфон делает батарея на 7 000 мАч.

Samsung Galaxy M12 выйдет в начале 2021 года. О цене и дате начала продаж в России еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что Samsung перестанет продавать смартфоны с зарядкой.