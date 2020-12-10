Путин: некоторые федеральные министры сейчас болеют коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что некоторые федеральные министры сейчас болеют коронавирусом.

«Многие дома. Кто-то — в больнице. Некоторые федеральные министры сейчас у нас болеют, но продолжают работать и из больничной палаты, и из дома», — сообщил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Напомним, с начала пандемии COVID-19 переболели несколько российских министров, в том числе глава Минкультуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, экс-глава Минстроя Владимир Якушев, премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер России Юрий Трутнев.