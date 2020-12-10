В Татарстане перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с квартирами на 63 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых фигурантов. Они обвиняются в зависимости от роли и степени участия в мошенничестве (части 2, 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с июня 2008-го по декабрь 2019 года фигуранты дела и неустановленные лица похитили денежные средства у 65 граждан. Они предлагали им содействие в приобретении квартир по льготным ценам в рамках государственных социальных программ. Потерпевшие не получили обещанного жилья и лишились свыше 63 млн рублей.

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Только одна из обвиняемых частично признала вину. В отношении троих избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении четвертой соучастницы — в виде запрета определенных действий.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Вахитовский суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу о хищении муниципальной собственности.

Татьяна Леухина