В Татарстане экс-заместителя руководителя Росреестра РТ будут судить за хищение муниципальной собственности

В Татарстане прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней женщины — заместителя руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан, 50-летнего председателя ЖСК «Заря-28», 44-летнего первого заместителя директора МУП «Центральная коммунальная служба» г. Кирова, 37-летней женщины — директора риелторского агентства ООО «Барс-Сити Групп», 34-летней женщины — юрисконсульта АО «Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан», 39-летней замначальника отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан, 48-летней санитарки в частном предприятии и 30-летнего участника ОПГ «Казаевские».

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 285.3 УК РФ («Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 285.3 УК РФ («Подстрекательство к внесению в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений»), ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ («Подстрекательство к превышению должностных полномочий»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

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По версии следствия, в 2012—2017 годах злоумышленники, изготавливая поддельные документы, похитили 13 объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию города Казани. Они незаконно завладели правом собственности на 9 земельных участков, 2 нежилых помещения и 1 квартиру, совершили покушение на хищение 2 земельных участков, принадлежащих городу. Ущерб оценивается на сумму свыше 47 млн руб.

Один из фигурантов дела полностью признал свою вину, четверо частично согласились с обвинением, еще трое — не признали.



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Татьяна Леухина