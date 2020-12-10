В Казани ищут неизвестного, стреляющего в детей металлическими шариками

Фото: пресс-служба СУ СКР по РТ

Татарстанское управление СКР расследует уголовное дело, согласно которому летом неизвестный обстрелял группу детей металлическими шариками, предположительно, из рогатки. В результате 12-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму.

По данным Следкома, 16 июля на детской площадке дома 44 по улице Минской неизвестный обстрелял детей. Четверо (2007, 2008 и 2009 г.р.) получили различные травмы.

Фото: Илья Репин (архив)

Через четыре дня в этом же дворе выстрелили в затылок 12-летней девочке. Она попала в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Следователи ищут очевидцев произошедшего 16 или 20 июля 2020 года.