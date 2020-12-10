Яровая рассказала о законопроекте по установке тепловых систем в школах и детсадах

Депутат Госдумы Ирина Яровая подготовила законопроект, по которому при строительстве школ и детских садов будут устанавливать тепловые пункты с автоматическим регулированием отопления. Об этом сообщает «РИА Новости».



«Практика показала, что установка таких тепловых пунктов является одной из наиболее эффективных технологий, имеющих важное социальное значение и позволяющей сберечь здоровье детей и педагогов и повысить уровень комфорта их пребывания в образовательных организациях, поэтому очень важно принять системные решения по новым объектам и обеспечить поэтапно, начиная со сложных климатических зон, программу сбережения здоровья детей», — объясняет зампред Госдумы Ирина Яровая.



Также сообщается, что Яровая предложила запустить этот пилотный проект в районах с неблагоприятным климатом, например на Крайнем Севере, Дальнем Востоке, в Сибири. Проект поддержан Минпросвещением и Минвостокразвития.

