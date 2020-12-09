День героев Отечества, «праздник гусиного пера»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 9 декабря

В Бавлинском районе РТ сегодня подвели итоги работы местных сельхозформирований в этом году. Лучшим хозяйствам муниципалитета вручили награды. Фотоотчет с мероприятия в своем Instagram-аккаунте представил глава района Рамиль Гатиятуллин.

С Днем Героев Отечества своих подписчиков в Instagram поздравил глава Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов. «Выражаю самые искренние слова уважения нашим жителям, чьи подвиги на полях сражений или выдающиеся заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия», — написал он.

К поздравлениям с Днем Героев Отечества присоединился и глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов. «Герои Отечества — люди самоотверженного труда и настоящих поступков, которые влияют на развитие общества, сохранение мира и добра», — написал он в Instagram.

В Высокогорском районе РТ отметили традиционный татарский праздник Каз өмәсе («Праздник гусиного пера»). Фотографии и видео праздничных мероприятий в своем Instagram-аккаунте разместил глава муниципалитета Рустам Калимуллин.



Елабужский район занял третье место в номинации «Лучшее муниципальное образование республики Татарстан по инвестиционной деятельности». Фотографией победного диплома в своем Instagram-аккаунте поделился глава муниципалитета Рустем Нуриев.

Татьяна Демина