Казанский Ту-160М с двигателем НК-32-02 вошел в список достижений в сфере двигателестроения

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160М с новейшими двигателями НК-32-02 вошел в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения за 2020 год. Перечень составлен журналом Aviation Week & Space Technology. Самолет производят на Казанском авиационном заводе, двигатель разработан в Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех»).

«Разработанные заново компрессор и лопатки турбины, а также улучшенное охлаждение увеличили топливную эффективность турбореактивного двухконтурного двигателя, способного работать в режиме форсажа», — приводит ТАСС выдержку из журнала.

Напомним, в ноябре с аэродрома Казанского авиазавода им. С.П. Горбунова совершил первый полет глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М с новыми двигателями НК-32-02. Полет прошел в штатном режиме на высоте 6 тыс. м и длился 2 часа 20 минут. Были проверены обновленные общесамолетные системы и бортовое радиоэлектронное оборудование, установленные в ходе модернизации самолета, а также оценена работа нового двигателя НК-32.