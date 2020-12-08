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СМИ: Samsung перестанет продавать смартфоны с зарядкой

13:57, 08.12.2020
СМИ: Samsung перестанет продавать смартфоны с зарядкой
Фото: LetsGoDigital

Южнокорейский производитель техники Samsung будет продавать смартфоны нового поколения без зарядки. Она исчезнет из комплектов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

По крайней мере такой ход ожидается в Бразилии, передает 9to5Mac со ссылкой на местное агентство ANATEL.

Фото: samsung.com

В коробке вместе с телефоном будет лежать провод, но без зарядного устройства. Также в комплект будут добавлять наушники. Пока не понятно, будут ли смартфоны продаваться в такой комплектации везде или только в некоторых регионах мира.

Напомним, что Apple также начала продавать смартфоны без зарядки в базовой комплектации.

ТехнологииIT
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