СМИ: Samsung перестанет продавать смартфоны с зарядкой

Фото: LetsGoDigital

Южнокорейский производитель техники Samsung будет продавать смартфоны нового поколения без зарядки. Она исчезнет из комплектов Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra.

По крайней мере такой ход ожидается в Бразилии, передает 9to5Mac со ссылкой на местное агентство ANATEL.

Фото: samsung.com

В коробке вместе с телефоном будет лежать провод, но без зарядного устройства. Также в комплект будут добавлять наушники. Пока не понятно, будут ли смартфоны продаваться в такой комплектации везде или только в некоторых регионах мира.

Напомним, что Apple также начала продавать смартфоны без зарядки в базовой комплектации.