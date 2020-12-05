МЧС: прорыв на теплотрассе в Елабуге найден, идет ремонт

Фото: ГУ МЧС по РТ

К 18.00 в Елабуге уже нашли место прорыва теплопровода. Идут работы по ремонту труб. Коммунальщики по-прежнему обещают вернуть отопление в оставшийся микрорайон к 20.00.

В котельной запущен один котел, для поднятия температуры в центральной сети теплоснабжения запущена газотурбинная установка, сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Асфальт на месте аварии уже вскрыт. До прорыва рабочие пока не добрались. Температура в сети 43 градуса. Тепло в жилые микрорайоны (кроме 4-го микрорайона) поступает в полном объеме.