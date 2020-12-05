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Правительство России продлило порядок перечисления авансов больницам и поликлиникам

14:27, 05.12.2020
Правительство России продлило порядок перечисления авансов больницам и поликлиникам
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Правительство России продлило особый порядок перечисления авансов медучреждениям, работающим по системе обязательного медицинского страхования. Он будет действовать до конца 2020 года.

«Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Такой порядок продлевается до конца 2020 года», — сообщается на сайте правительства.

Фото: Максим Платонов (архив)

Этот порядок введен из-за сокращения планового приема пациентов, сокращения объемов медицинских услуг и, как следствие, падения доходов медицинских организаций.

С начала мая учреждения получают не 50%-ные авансы из фондов ОМС, а 100%-ные, вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды.

Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Координационного совета при правительстве 1 декабря.

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