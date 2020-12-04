В России зарегистрировано 3,1 млн безработных граждан

По состоянию на 1 декабря 2020 года в России зарегистрирован 3 144 051 безработный гражданин. Такие данные приводит Минтруда РФ в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ.

С 1 апреля по 1 декабря текущего года в стране уволено 12 162 800 россиян, трудоустроены за это время 12 230 100 граждан.

На сегодняшний день под угрозой увольнения 119 344 работников. В отпусках без сохранения зарплаты находятся 74 818 россиян, в простое — 232 155. Трудоустроен на неполный рабочий день на сегодня 338 031 гражданин.

Фото: mtsz.tatarstan.ru

Напомним, что, по данным на 25 ноября 2020 года, в Татарстане 58 345 жителей официально зарегистрированы в органах службы занятости в статусе безработных граждан. Уровень безработицы в республике составляет 2,87%.



Татьяна Демина