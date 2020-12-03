Фонд поддержки предпринимательства Татарстана в 2020 году выдаст льготных займов на 1,3 млрд рублей

Сегодня на пресс-конференции гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов рассказал, что в 2020 году предприниматели получили 574 льготных микрозайма на сумму 998 млн рублей (в 2019 году — было всего 398 займов) — до конца года эта сумма превысит 1 млрд рублей и, вероятно, составит 1,3 млрд.

Гарантийным фондом РТ в этом году уже было выдано поручительств на сумму 1,5 млрд рублей. Заемное финансирование получили 300 предпринимателей РТ на сумму 7 млрд рублей. Еще 28 млн рублей Татарстан выдал предприятиям общепита (всего — 154 предпринимателям) на субсидирование затрат на услуги по доставке питания и еды сервисам «Яндекс. Еда» и Delivery Club. Наконец, на субсидирование процентной ставки фонд выдал 100 млн рублей 124 предпринимателям.



Фото: Максим Платонов

Ранее сообщалось, что программа по поддержке бизнеса в Татарстане на 1,3 млрд рублей оказалась одной из наиболее масштабных подобных программ, объявленных в субъектах РФ.