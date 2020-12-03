В Татарстане похолодает до -29 градусов

Фото: Олег Тихонов

Синоптики Татарстана рассказали о погоде в ближайшие дни. Так, морозы сохранятся, а ночью похолодает до -29 градусов.

Завтра осадков не ожидается, ночью и утром ожидается туман. Температуры воздуха ночью составят от -17 до -22 градусов (при прояснениях до -29 градусов), днем от -11 до -16 градусов.



Фото: Максим Платонов

В предстоящие выходные, 5 и 6 декабря, осадки также маловероятны. Температура воздуха ночью прогнозируются от -17 до -23 градусов (при прояснениях до -29 градусов), днем — от -11 до -17 градусов.

В начале следующей недели, 7 и 8 декабря, сохранится морозная погода, без осадков. Температуры воздуха ночью составят от -17 до -22 градусов (при прояснениях до -27 градусов), днем — от -10 до -15 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее МЧС вновь предупредило о тумане в Татарстане.