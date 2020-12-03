Правительство утвердило Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано»

Правительство России утвердило директиву об избрании первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано». Об этом сообщается на сайте Кабмина РФ.

На должность председателя правления он назначается сроком на 5 лет. Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко.

В это же время директива предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

Сегодня Чубайс, выступая на Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020, заявил, что работает в «Роснано» последний день, передает RT.

В рамках реформы системы институтов развития, объявленной правительством РФ, «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ.



Татьяна Леухина