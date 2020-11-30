Соцсети: в Казани легковушка въехала в фуру из-за инсульта у водителя

В Казани на улице Мусина автомобиль въехал в стоящую фуру. Об этом сообщается в соцсетях.

По данным «Перехвата», водителя легковушки госпитализировали с травмами в больницу. Его сын рассказал, что мужчина врезался в фуру из-за инсульта. Ему резко стало плохо, он потерял управление и врезался в большегруз.

Минувшей ночью на улице Чистопольской в Казани произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей.



Татьяна Леухина