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В Казани на Чистопольской произошло ДТП с погибшими — соцсети

10:37, 29.11.2020
В Казани на Чистопольской произошло ДТП с погибшими — соцсети
Фото: www.instagram.com/dtp_116_official/

Этой ночью на улице Чистопольской в Казани произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Информация об этом появилась сегодня утром в социальных сетях, в постах о ДТП сообщается о возможных жертвах.

На место происшествия выехали полиция и экстренные службы. В результате аварии оба автомобиля оказались покорежены, а полиции пришлось почти полностью перекрыть несколько полос движения.

Напомним, на минувшей неделе на Чистопольской, в районе «Ак Барс Арены», произошло массовое ДТП, в котором погиб один из водителей. Предполагаемый виновник аварии был пьян.

Александр Артемьев
Происшествия Татарстан
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