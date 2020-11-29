В Казани на Чистопольской произошло ДТП с погибшими — соцсети

Этой ночью на улице Чистопольской в Казани произошло крупное ДТП с участием двух автомобилей. Информация об этом появилась сегодня утром в социальных сетях, в постах о ДТП сообщается о возможных жертвах.

На место происшествия выехали полиция и экстренные службы. В результате аварии оба автомобиля оказались покорежены, а полиции пришлось почти полностью перекрыть несколько полос движения.

Напомним, на минувшей неделе на Чистопольской, в районе «Ак Барс Арены», произошло массовое ДТП, в котором погиб один из водителей. Предполагаемый виновник аварии был пьян.

Александр Артемьев