Новости общества

21:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Белоруссии правозащитники сообщили о задержании более 200 протестующих

20:59, 29.11.2020
В Белоруссии правозащитники сообщили о задержании более 200 протестующих
Фото: t.me/s/nexta_tv

Силовики задержали минимум 208 человек во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

Большинство людей задержаны в Минске. Также правозащитникам известно о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.

Сегодня оппозиция проводит «Марш соседей» в «дворовом формате». В Белоруссии акции протеста проходят уже четвертый месяц.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем