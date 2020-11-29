В Белоруссии правозащитники сообщили о задержании более 200 протестующих

Силовики задержали минимум 208 человек во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в воскресенье, сообщил не зарегистрированный властями республики правозащитный центр «Весна».

Большинство людей задержаны в Минске. Также правозащитникам известно о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.

Сегодня оппозиция проводит «Марш соседей» в «дворовом формате». В Белоруссии акции протеста проходят уже четвертый месяц.



Татьяна Леухина