На акции оппозиции в Минске начались задержания

В Минске силовики начали задержания на несанкционированной акции.

Сегодня оппозиция проводит «Марш соседей» в «дворовом формате». Ранее в центр белорусской столицы стянули спецтехнику, усилили состав правоохранителей. Закрылись пять станций метро, интернет работает с перебоями.

В пригороде белорусской столицы, по данным tut.by, силовики применили против митингующих слезоточивый газ и выстрелили в воздух.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. Требования протестующих остаются прежними: признание недействительными прошедших президентских выборов и расследование случаев превышения полномочий со стороны силовиков на акциях протеста.

Татьяна Леухина