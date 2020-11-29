На акции оппозиции в Минске начались задержания
В Минске силовики начали задержания на несанкционированной акции.
Сегодня оппозиция проводит «Марш соседей» в «дворовом формате». Ранее в центр белорусской столицы стянули спецтехнику, усилили состав правоохранителей. Закрылись пять станций метро, интернет работает с перебоями.
В пригороде белорусской столицы, по данным tut.by, силовики применили против митингующих слезоточивый газ и выстрелили в воздух.
Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц. Требования протестующих остаются прежними: признание недействительными прошедших президентских выборов и расследование случаев превышения полномочий со стороны силовиков на акциях протеста.
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