Во вторник утром в Казани наблюдаются семибалльные пробки
В Казани сегодня утром пробки достигли 7 баллов.
Заторы образовались на улицах Максимова, Петра Витера, Дементьева, Маршала Чуйкова, на проспекте Ямашева, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».
Огромная пробка появилась на Гвардейской и Даурской улицах, из-за ДТП затор образовался на Рихарда Зорге.
Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», такая дорожная ситуация будет до 10 часов утра.
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