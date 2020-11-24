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Во вторник утром в Казани наблюдаются семибалльные пробки

08:36, 24.11.2020
Во вторник утром в Казани наблюдаются семибалльные пробки
Фото: скриншот

В Казани сегодня утром пробки достигли 7 баллов.

Заторы образовались на улицах Максимова, Петра Витера, Дементьева, Маршала Чуйкова, на проспекте Ямашева, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Огромная пробка появилась на Гвардейской и Даурской улицах, из-за ДТП затор образовался на Рихарда Зорге.

Согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Пробки», такая дорожная ситуация будет до 10 часов утра.

Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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