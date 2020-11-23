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МВД РТ: в Казани по вине пьяного столкнулись шесть машин, погиб человек

14:00, 23.11.2020 1
МВД РТ: в Казани по вине пьяного столкнулись шесть машин, погиб человек
Фото: МВД по РТ

Сегодня в Казани в результате аварии с участием шести автомобилей погиб 37-летний водитель «Дэу Джентра». Об этом сообщает МВД Татарстана.

По предварительным данным, 36-летний виновник аварии сел за руль автомобиля «Вольво» в состоянии алкогольного опьянения и в 10.54 напротив дома №79 по улице Чистопольской выехал на полосу встречного движения. На встречке он столкнулся с автомобилями «Дэу Нексия», «Шкода» и «Дэу Джентра», который от удара отбросило на автомобиль «Лада Гранта». После этого в «Ладу» въехал «ВАЗ-2114».

Удар оказался смертельным для водителя «Дэу Джентра», травмы получили также водитель ВАЗа и предполагаемый виновник трагедии.

Сегодня ночью на улице Адоратского в Казани внедорожник Toyota Land Cruiser врезался в столб. Погибли водитель и пассажирка.

ПроисшествияАвтоОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Пьяный водитель за рулем - убийца.
    Соболезнования родным и близким безвинно погибшего и пострадавшим.
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