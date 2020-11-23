В Казани двое погибли в аварии с внедорожником на Адоратского

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архивное фото)

В Казани внедорожник Toyota Land Cruiser вылетел с дороги на обочину и врезался в столб. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка иномарки.

44-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением, заехал на бордюр. После этого машина въехала в столб и перевернулась. Мужчину госпитализировали в больницу с множественными травмами, где позже он умер. 38-летняя пассажирка скончалась на месте от полученных травм, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.



Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил штрафовать автомобилистов за превышение скорости даже на один километр в час.



Татьяна Леухина