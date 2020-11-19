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В Казани фура провалилась в асфальт

15:31, 19.11.2020
В Казани фура провалилась в асфальт
Фото: соцсети

В Казани фура провалилась в яму на улице Гвардейской. Фото с места выложили пользователи соцсети.

Судя по кадрам, в провал угодили задние колеса. Предположительно, под асфальтом образовалась пустота. Под тяжестью фуры асфальт просто провалился.

Фото: соцсети

«На этой Гвардейской все дорожное полотно в провалах, каждый год «лепят», — написал один из пользователей.

Ранее в Казани на проспекте Хусаина Ямашева провалился асфальт.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествияАвто Татарстан
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