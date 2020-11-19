В Казани фура провалилась в асфальт

Фото: соцсети

В Казани фура провалилась в яму на улице Гвардейской. Фото с места выложили пользователи соцсети.

Судя по кадрам, в провал угодили задние колеса. Предположительно, под асфальтом образовалась пустота. Под тяжестью фуры асфальт просто провалился.

Фото: соцсети

«На этой Гвардейской все дорожное полотно в провалах, каждый год «лепят», — написал один из пользователей.



Ранее в Казани на проспекте Хусаина Ямашева провалился асфальт.

Ольга Плешкова