В Казани фура провалилась в асфальт
В Казани фура провалилась в яму на улице Гвардейской. Фото с места выложили пользователи соцсети.
Судя по кадрам, в провал угодили задние колеса. Предположительно, под асфальтом образовалась пустота. Под тяжестью фуры асфальт просто провалился.
«На этой Гвардейской все дорожное полотно в провалах, каждый год «лепят», — написал один из пользователей.
Ранее в Казани на проспекте Хусаина Ямашева провалился асфальт.
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