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Экс-министр транспорта России Евгений Дитрих возглавил «Государственную транспортную лизинговую компанию»

15:13, 19.11.2020
Экс-министр транспорта России Евгений Дитрих возглавил «Государственную транспортную лизинговую компанию»
Фото: wikimedia.org

Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен главой «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), следует из данных, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Дитрих вступает в новую должность с завтрашнего дня, 20 ноября, сроком на 5 лет. Полномочия генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова истекают сегодня, 19 ноября.

Вчера правительство РФ рекомендовало назначить Полубояринова главой «Аэрофлота», Дитриха — руководителем ГТЛК.

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса России 9 ноября. Его отставку ранее предсказывали СМИ. Однако, по их данным, экс-министр транспорта рассматривался в качестве врио губернатора Белгородской области.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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