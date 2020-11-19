Экс-министр транспорта России Евгений Дитрих возглавил «Государственную транспортную лизинговую компанию»
Экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен главой «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), следует из данных, опубликованных на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Дитрих вступает в новую должность с завтрашнего дня, 20 ноября, сроком на 5 лет. Полномочия генерального директора ГТЛК Михаила Полубояринова истекают сегодня, 19 ноября.
Вчера правительство РФ рекомендовало назначить Полубояринова главой «Аэрофлота», Дитриха — руководителем ГТЛК.
Президент России Владимир Путин освободил Евгения Дитриха от должности главы Минтранса России 9 ноября. Его отставку ранее предсказывали СМИ. Однако, по их данным, экс-министр транспорта рассматривался в качестве врио губернатора Белгородской области.
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