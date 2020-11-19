В казанском Кремле прокомментировали призыв студентов КФУ о переходе на дистанционку

Все решения по поводу перехода на дистанционное обучение принимаются Роспотребнадзором исключительно исходя из ситуации, напомнила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Она заявила, что вести разъяснительную работу со студентами нужно. В целом руководство республики и оперштаб по борьбе с коронавирусом придерживается той позиции, что дошкольники, школьники, студенты должны находиться в учреждениях, где соблюдают все меры безопасности.

В отношении обучения студентов, по словам Галимовой, возложена ответственность на вузы. Если в учебных заведениях соблюдают все меры предосторожности, то это наиболее безопасные места, пояснила спикер.

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«В противном случае, если следовать той логике, о которой говорят, чтобы всем уйти на дистант, что мы будем иметь на деле? Эти люди готовы находиться только дома и не посещать какие-то торговые центры, бары рестораны? Кто -то из них работает — из студентов. Готов ли он перестать ходить на работу и сидеть учиться дистанционно, предполагая, что есть какая-то угроза в учебном заведении?» — риторически спросила Лилия Галимова.

На этой неделе студенты КФУ выложили видео, в котором говорят о необходимости введения дистанционного обучения сейчас. Вчера в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ролик. В ведомстве пояснили, что на сегодня введено достаточно ограничительных мер, переводить вузы на дистант никто не собирается.

