В Казани власти продлят мораторий на штрафы за нарушение правил благоустройства

В Казани власти продлят мораторий на штрафы за нарушение правил благоустройства. Об этом стало известно в ходе онлайн-заседания Координационного совета по поддержке малого и среднего бизнеса Казани.

Мораторий на штрафы при нарушениях правил благоустройства был введен с началом пандемии для поддержки предпринимателей и действовал до конца 2020 года. Согласно ему, проверяющие органы не могут выписывать штрафы за нарушение благоустройства. Сейчас предприниматели получили 2,3 тыс. предупреждений, общая сумма штрафов достигла бы 55 млн рублей.

Фото: Максим Платонов

Мораторий продлен до конца первого полугодия 2021 года, передает «Коммерсант».



Ранее сообщалось, что за период самоизоляции было вынесено 692 предупреждения на 22,5 млн рублей.



Ольга Плешкова