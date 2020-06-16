В Казани заключили в два раза больше договоров на размещение летних веранд, чем в прошлом году

Фото: Максим Платонов

В Казани заключили 103 договора на бесплатное размещение летних веранд, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. За счет этой меры муниципальной поддержки предприниматели сэкономят 2,5 млн рублей, рассказал на сессии Казгордумы замруководителя исполкома Ильдар Шакиров.

Кроме того, в столице Татарстана ввели мораторий на штрафы при нарушениях правил благоустройства. Шакиров обратил внимание, что за период самоизоляции было вынесено 692 предупреждения на 22,5 млн рублей. Отсрочка платежей за 2 квартал этого года на установку рекламных конструкций на 1 год позволяет сэкономить предпринимателям на сегодня 78 млн рублей, сообщил докладчик.

В связи с коррективами, которые внес кризис, депутаты утвердили изменения Программы поддержки МСП в Казани на 2020—2024 годы.

Отметим, что в Казани общепит с террасами на свежем воздухе отработал уже первый уик-энд — и имел оглушительный успех. К заведениям выстраивались очереди, а бронировать места приходилось за несколько дней. Двери для посетителей открыли только в Казани около 140 веранд заведений общепита, скоро откроются еще 50.