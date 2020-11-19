В России появился новый порядок выплаты больничных

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В России с 2022 года выплаты по больничным листам и в связи с беременностью будут оформляться автоматически, а не через работодателя, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выплаты и пособия по материнству будут перечисляться людям напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности. Никаких дополнительных заявлений для этого не потребуется, передает ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru

В начале октября на портале госуслуг запустили сервис электронных больничных листов. Информация будет поступать на портал из Фонда социального страхования РФ.

Татьяна Леухина