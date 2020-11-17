Власти Казани сделают двусторонним движение по улице Нигматуллина

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов (архив)

С понедельника, 23 ноября, в Казани изменится движение по улице Нигматуллина. Она станет двусторонней.

Сейчас движение по улице осуществляется в одну сторону — от улицы Сибгата Хакима в сторону улицы Чистопольской, сообщается на сайте мэрии Казани.

Также организуется одностороннее движение по местному проезду вдоль улицы Сибгата Хакима на участках от улицы Нигматуллина до дома №41 по улице Сибгата Хакима и от дома №41 по ул. С. Хакима до дома №82 ул. Чистопольской.

В мэрии рекомендуют автомобилистам обращать больше внимания на знаки в этом районе.