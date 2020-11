Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находятся четверо астронавтов, пристыковался к МКС, сообщает RT.



NASA ведет трансляцию стыковки.

«Soft capture confirmed.» «Dragon copies, and we see the same.» Soft capture confirmed for the Crew Dragon «Resilience» at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O