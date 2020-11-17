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Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

07:59, 17.11.2020
Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС
Фото: wikipedia.org

Пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находятся четверо астронавтов, пристыковался к МКС, сообщает RT.

NASA ведет трансляцию стыковки.

Среди членов экипажа — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а еще астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что ракета отправилась к МКС 15 ноября в 19.27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03.27 мск).

ТехнологииОбщество
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