Пилотируемый корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, на борту которого находятся четверо астронавтов, пристыковался к МКС, сообщает RT.



NASA ведет трансляцию стыковки.

«Soft capture confirmed.» «Dragon copies, and we see the same.» Soft capture confirmed for the Crew Dragon «Resilience» at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O — NASA (@NASA) November 17, 2020

Среди членов экипажа — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а еще астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что ракета отправилась к МКС 15 ноября в 19.27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03.27 мск).

