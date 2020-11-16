Crew Dragon вышел на орбиту и держит курс на МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает RT со ссылкой на NASA.



Ракета отправилась к МКС 15 ноября в 19.27 по времени Восточного побережья США (16 ноября в 03.27 мск). Первая ступень ракеты осуществила посадку на плавучую форму в Атлантике спустя девять минут после старта. Спустя еще три минуты корабль отделился от второй ступени ракеты, вышел на орбиту и теперь держит курс на МКС.

Среди членов экипажа — астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а еще астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

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С запуском НАСА поздравили действующий президент США Дональд Трамп и объявивший о победе на выборах США кандидат в президенты Джо Байден.

В августе сообщалось, что Crew Dragon успешно вернулся на Землю.

