Следствие вернулось к проверке обстоятельств смерти Ирины Славиной в Нижнем Новгороде

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Проект Baza сообщает, что следователи все же проверят обстоятельства гибели нижегородской журналистки Ирины Славиной, выпускавшей издание «Коза Пресс».

По информации проекта, следствие сконцентрируется на полицейских, приходивших к Славиной с обыском за день до ее самоубийства. Как заявил адвокат ее семьи, следователи обратят внимание и на жалобы близких журналистки, которые рассказывают, что она подвергалась «гонениям».

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Ранее стало известно, что Следственный комитет не будет возбуждать уголовное дело о доведении Славиной до самоубийства.

Напомним, в начале октября Ирина Славина пришла к зданию областного управления МВД и покончила с собой. Она умерла от сильных ожогов.