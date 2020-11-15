Путин пошутил над военными на совещании
Президент Владимир Путин пошутил насчет своего кресла во время совещания с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса.
«Подальше отсели? Вы меня боитесь или меня от вас берегут?» — передают «Вести» слова главы государства.
На этом совещании Путин заявил о том, что Россия будет продолжать заниматься модернизацией ядерных сил. Также глава государства сообщил, что в стране завершается создание нового защищенного пункта управления ядерными силами.
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