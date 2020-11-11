Путин: в России завершается создание нового пункта управления ядерными силами

Президент России Владимир Путин заявил, что в России завершается создание нового защищенного пункта управления ядерными силами. Об этом сообщает RT со ссылкой на совещание президента с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По словам Путина, аналитические и оперативные возможности стационарных и подвижных пунктов управления были существенно расширены посредством их модернизации, возросло качество помехоустойчивости.

Фото: kremlin.ru

На сегодняшний день благодаря пунктам управления есть возможность получить данные об обстановке в режиме реального времени и, исходя из этого, оценить ситуацию.

Ранее Путин заявлял, что Россия продолжит заниматься модернизацией ядерных сил.