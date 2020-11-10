Путин заявил, что Россия продолжит заниматься модернизацией ядерных сил

Учитывая все военно-политические риски, Россия будет продолжать заниматься модернизацией ядерных сил и планомерно укреплять все их составляющие, заявил президент РФ Владимир Путин.

За последние годы в приоритетном порядке в армию и на флот поступают новые ракетные и авиационные комплексы. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах составляет уже 82%, сообщил глава государства во время совещания с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

На боевое дежурство уже заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард», передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили о создании в России нового образца гиперзвукового оружия — комплекса «Клевок-Д2».