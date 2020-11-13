Нового «рулевого» для «Кольца» нашли в соседнем торговом центре

Фото: facebook.com (на фото — Роман Котенков)

Ганиев покидает империю Хайруллиных

После ухода руководившего на протяжении многих лет торговым центром «Кольцо» Ильяса Ганиева в исполком Зеленодольского района у ТЦ братьев Хайруллиных новый директор. Как выяснило «Реальное время», им стал Роман Котенков, ранее руководивший соседним ТЦ «Республика».

Напомним, Ильяс Ганиев официально стал главой зеленодольского исполкома еще 23 октября — его кандидатуру единогласно одобрили депутаты райсовета. Как рассказал Ганиев «Реальному времени», предложение ему поступило от главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева.

— Мы знакомы с ним еще со времен его работы в Лаишево. Более того, я был депутатом, знаком с общественно-политической деятельностью, знаю проблемные вопросы населения, — рассказал Ганиев.

Ильяс Ганиев официально стал главой зеленодольского исполкома 23 октября — его кандидатуру единогласно одобрили депутаты райсовета. Фото: prgu.tatarstan.ru

При этом Ганиев начинал карьеру в структурах бизнес-империи братьев Хайруллиных (после трагических событий начала года — только Илшата Хайруллина), куда и входит «Кольцо». В 1997-м году он был главным инженером строительного участка в ООО «Эдельвейс», позже — техническим директором. Ганиев имеет звание «Почетный строитель Республики Татарстан».

ТЦ «Кольцо» как раз является одним из центральных активов бизнес-империи Хайруллиных. В 2019 году торговый центр заработал 583 млн рублей выручки и принес 243 млн рублей чистой прибыли.

— На старом месте работы мне удалось достичь всего, прошел путь от рабочего до генерального директора крупного торгового центра в нашей столице. Пришло время свой опыт и знания применить на благо народа, — объяснил Ганиев причины ухода.

Подводя итоги работы в «Кольце», Ганиев заявил, что ему удалось сделать торговый центр «самым эффективным в Казани». «Об этом можно судить по уровню аренды, который очень высокий, заполняемость даже в самые кризисные времена составляла не ниже 95%, а обычно она не снижалась ниже 99%», — заявил он.

ТЦ «Кольцо» является одним из центральных активов бизнес-империи Хайруллиных. В 2019 году торговый центр заработал 583 млн рублей выручки и принес 243 млн рублей чистой прибыли. Фото: Илья Репин

Во главе «Кольца» — антикризисный управляющий «Республики»

В АО «Эдельвейс корпорейшен», владеющей ТЦ «Кольцо», пока не ответили на запрос «Реального времени». Однако известно, что речь идет именно о Романе Котенкове, управлявшем ТЦ «Республика» с 2014 года в качестве руководителя филиала московской компании УК «Проект сити».

Ганиев рассказал, что кандидатуру преемника подбирал лично. «Он отличный специалист, работу свою знает, «Кольцо» с ним ждет только успех» — так он отозвался о Котенкове.

Напомним, что Роман Котенков встал во главе «Республики» в довольно трудный для ТЦ период — тогда доля вакантных площадей, по его словам, достигала 70%. Сам же ТЦ не имел четкой концепции — в городе его называли «Детский мир» или «Медиапмаркт», то есть просто как площадку для одного из двух якорных арендаторов. Один из этих арендаторов, MediaMarkt, тогда как раз уходил из ТЦ.

Как рассказывал Котенков в интервью «Реальному времени», за следующие пару лет долю пустующих площадей в «Республике» удалось сократить с 70 до 30%, а сам ТЦ начал развиваться по концепции «семейного торгового центра».

Долю пустующих площадей в «Республике» удалось сократить с 70 до 30%, а сам ТЦ начал развиваться по концепции «семейного торгового центра». Фото: Илья Репин

Добавим, что по данным ЕГРЮЛ, Котенков до сих пор числится директором и владельцем номинально действующей ООО «Инвестимпэкс» — впрочем, фактически эта компания уже много лет не работает. Судя по архивным копиям сайта, в период с 2007 по примерно 2012 год, компания была эксклюзивным дилером продукции завода минеральных удобрений «Менделеевсказот».

Александр Артемьев