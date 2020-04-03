Активы Айрата Хайруллина взял в управление его брат

Фото: Илья Репин

Доверительное управление



Как выяснило «Реальное время», после трагической гибели депутата Госдумы Айрата Хайруллина в авиакатастрофе принадлежащие ему бизнес-активы временно переходят под управление его брата Илшата Хайруллина. Сейчас в отношении этих активов Илшат Хайруллин имеет статус доверительного управляющего долей, переходящей в порядке наследования.

К настоящему времени Илшату Назиповичу перешли еще не все бизнес-активы: так, в одной из центральных компаний Хайруллиных, АО «ТК «Эдельвейс» с трехмиллиардной выручкой, ему по-прежнему принадлежат только 50%.

Уже отчитались о смене структуры собственников ООО «Атриум», ООО «Эдельвейс-ВостокКВ» (юрлица, связанные с ТЦ «Кольцо» и отелем «Шаляпин»), управляющая компания «Энергоинвесткапитал», ООО «Алоэ-фарм» (юрлицо одноименной сети аптек), частная охранная организация «Сервис-1» и еще ряд сравнительно небольших компаний. Сейчас все они находятся полностью под контролем Илшата Хайруллина, ранее он с братом владел ими на паритетных началах.

Уже отчитались о смене структуры юрлица, связанные с ТЦ «Кольцо» и отелем «Шаляпин», и еще ряд компаний. Фото Романа Хасаева

Кроме того, ряд компаний, находящихся под контролем Хайруллиных, имеют не самую прозрачную структуру собственников, и определить, сменилась ли там структура владения, не представляется возможным — речь идет, например, об АО «Эдельвейс корпорейшн», которому принадлежит — полностью или частично — «АКБ «Энергобанк», юрлицо ТЦ «Кольцо» и юрлица ТЦ «ГУМ».

Сообщения о переходе долей Айрата Хайруллина в доверительное управление брата продолжают поступать.

Вопросы наследия

Такой формат вовсе не предполагает, что Илшат Хайруллин в итоге унаследует активы. В соответствии со статьями 1015 и 1173 ГК РФ доверительный управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом, но, как отмечает управляющий партнер юридической компании «Фурман и партнеры» Антон Фурман, это может и не стать препятствием для последующего вступления в наследство брата. «С учетом того, что брату [Илшату Хайруллину] и так принадлежат 50% в компаниях, можно сказать, что компании сейчас находятся под его фактическим контролем», — добавляет он.

Такие же выводы приводит и кандидат юридических наук Айрат Гатин.

— Назначение Илшата Хайруллина доверительным управляющим не влечет для него невозможность получить наследство. Однако Илшат Хайруллин по закону является наследником второй очереди, который наследует имущество наследодателя только в отсутствие наследников первой очереди, — полагает эксперт.

Окончательно вопрос прояснится через шесть месяцев со дня смерти Айрата Хайруллина — в этот срок должны быть поданы заявления о праве вступления в наследство.



— Срок вступления в наследство еще не наступил, поэтому никто не может утверждать, что наследство кому-то перешло. В свое время Айрат Назипович Хайруллин, будучи депутатом Госдумы ФС РФ, был обязан передать управление бизнесом и свое обязательство выполнил, передав управление бизнесом брату Илшату Назиповичу Хайруллину. Также нотариус вправе передать в доверительное управление доли Айрата Назиповича Хайруллина его брату Илшату Назиповичу Хайруллину до вступления в права наследства наследников. Это чисто техническая операция до завершения наследственного дела. При наступлении срока передачи наследства ни одной доли, ни одной акции не перейдет никому, кроме наследников из семьи Айрата Назиповича Хайруллина, — заявила «Реальному времени» директор по маркетингу «Эдельвейс Групп» Алина Зайнетдинова.

По стопам отца

Напомним, после гибели Айрата Хайруллина было объявлено, что его дело продолжит старший сын, Адель. Он работает в агрохолдинге «Красный Восток» уже пять лет, вел в компании отрасль растениеводства, в последнее время начал заниматься животноводством.

Только за первый год работы, как заявляли в холдинге, Адель Хайруллин помог компании сэкономить 108 млн рублей через внедрение системы цифровизации. При этом, как отмечали в холдинге, он работал не на топ-менеджерской должности, а старшим аналитиком.



Адель Хайруллин работает в агрохолдинге «Красный Восток» уже пять лет, вел в компании отрасль растениеводства, в последнее время начал заниматься животноводством. Фото kvagro.ru

«Реальное время» обнаружило компанию под названием ООО «ГК «Красный восток», созданную совсем недавно, в марте этого года. Адель Айратович Хайруллин является там директором и единственным учредителем. Других связей с агрохолдингом «Красный восток», кроме названия, у компании пока не прослеживается.

Также он числится в учредителях жилищного накопительного кооператива «Жилищные возможности» (наряду еще примерно с тремя тысячами физлиц), который, согласно сайту кооператива, предоставляет квартиры в рассрочку в ряде жилых комплексов Казани. Других крупных активов на Аделя Хайруллина не записано.



Александр Артемьев