В казанском Кремле прокомментировали ситуацию с лекарственным обеспечением населения
Вопрос по лекарственному обеспечению находится на контроле оперштаба, напомнила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, ситуация выравнивается, тем не менее есть запросы с некоторых территорий на отдельные препараты.
«Оперштаб отслеживает соблюдение рецептурной выдачи конкретных препаратов», — сообщила Галимова. Она призвала не употреблять гормональные препараты без назначения врачей, так как это может усугубить состояние заболевшего человека.
В начале текущего месяца замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что пациенты с коронавирусом начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября.
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