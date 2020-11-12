В казанском Кремле прокомментировали ситуацию с лекарственным обеспечением населения

Фото: Ринат Назметдинов

Вопрос по лекарственному обеспечению находится на контроле оперштаба, напомнила сегодня на брифинге руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, ситуация выравнивается, тем не менее есть запросы с некоторых территорий на отдельные препараты.

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«Оперштаб отслеживает соблюдение рецептурной выдачи конкретных препаратов», — сообщила Галимова. Она призвала не употреблять гормональные препараты без назначения врачей, так как это может усугубить состояние заболевшего человека.

В начале текущего месяца замминистра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила, что пациенты с коронавирусом начнут получать бесплатные антибиотики и противовирусные препараты в середине ноября.

