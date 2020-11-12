Число заболевших коронавирусом в Татарстане превысило 9 тысяч

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса. Из них два завозные, остальные — контактные. Десять человек госпитализированы, 49 лечатся на дому.

Общее число заболеваний в начала пандемии в Татарстане достигло 9 044.

В Казани выявлено 40 заболеваний, в Зеленодольском районе — три, в Елабужском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском и Тукаевском районах — по два.

Фото: realnoevremya.ru

Наибольшее количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 19 человек. В возрастных категориях от 50 до 60 лет и от 60 до 70 лет выявлено по 14 случаев COVID-19. Среди детей зарегистрирован один случай.

Выздоровели за последние сутки 46 пациентов. Всего в РТ за весь период вылечились 7 979 человек.