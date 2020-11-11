Гендиректор «Рубина» Сайманов высказался о коронавирусе Кварацхелии

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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о полученных положительных тестах на коронавирус у хавбека казанцев Хвичи Кварацхелии в расположении сборной Грузии.

«На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В «Рубине» ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде», — сказал Сайманов.

Фото: rubin-kazan.ru

Сейчас Кварацхелия изолирован от команды и находится под наблюдением врачей сборной Грузии.

Напомним, ранее «Рубин» на выезде уступил подмосковным «Химкам» (0:2).