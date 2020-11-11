Владельцы iPhone жалуются на неработающий Instagram

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Массовые жалобы владельцев iPhone поступают на приложение Instagram. Они сообщают, что со вчерашнего дня не могут загрузить ленту после того, как обновили приложение.

«Сегодня перестал загружаться весь контент, iPhone 11, интернет работает», — пишет один из пользователей.

Пользователи утверждают, что приложение выглядит так, как при отсутствии интернета: приложение не может загрузиться и показать новые посты пользователей.

Проблемы, начавшиеся накануне, у многих пользователей продолжаются и сейчас.

Накануне появились массовые сообщения о сбоях в Instagram, YouTube, Google и Gmail. Если говорить конкретно об «Инстаграме», то большинство проблем у пользователей возникали с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% неполадок связаны с трудностями при просмотре историй, еще порядка 12% жалоб поступило из-за невозможности разместить публикации.