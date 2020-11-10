В «Джи-Групп» подтвердили, что здание в Казани, где произошел смертельный пожар, принадлежит им

Фото: Ирина Плотникова

В пресс-службе ООО «Джи-Групп» (бренд «Унистрой») «Реальному времени» подтвердили, что здание по ул. Адмиралтейской, 5, где сегодня произошел пожар с пятью погибшими, принадлежит им. Ранее владельцем было ПАО «Казанский вертолетный завод».



1 октября был заключен договор купли-продажи между КВЗ и ООО «СпектрПодряд» (является аффилированной с «Джи-Групп» фирмой). 2 ноября имущество было передано покупателю

15 октября «СпектрПодряд», ООО «УСК Стандарт» заключило договор об оказании охранных услуг с ООО «ЧОО «АБ».

«Согласно условиям договора: «Услуги исполнителя осуществляются круглосуточно (включая: рабочие, выходные и праздничные дни). В обязанности ООО «ЧОО «АБ» входило обеспечение правил пожарной безопасности на объекте», — отметили в «Джи-Групп».

«СпектрПодряд» является аффилированной с «Джи-Групп» фирмой. Подробнее о сделке — в материале «Реального времени».

