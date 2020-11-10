После гибели пятерых человек при пожаре возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

После проверки прокуратурой факта гибели пятерых человек при пожаре в Казани на ул. Адмиралтейской, 5 возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По предварительной версии, люди погибли при попытках потушить возгорание. В результате замкнуло проводку, что привело к гибели пятерых человек.

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики.

Ранее сообщалось, что прокуратура выясняет причины пожара и гибели людей.