«Ак Барс-Динамо» обыграл «Родину» в первом туре Суперлиги
«Ак Барс-Динамо» обыграл кировскую «Родину» (6:4) в домашнем матче 1-го тура Суперлиги по хоккею с мячом. Встреча проходила в Ульяновске из-за отсутствия льда в Казани.
Казанская команда уже к 8-й минуте забила два гола и до конца игры удерживала эту разницу мячей.
Хет-триком в составе «Ак Барс-Динамо» отметился Игорь Ларионов. Дубль на свой счет записал Рамиль Ибрагимов, еще один гол в активе Сергея Гана.
Подробнее о главных фаворитах сезона в начавшемся чемпионате России по хоккею с мячом можно почитать в материале «Реального времени».
«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) - 6:4 (4:2)
Голы: Ларионов — 3, Ибрагимов — 2, Ган — Пивоваров, Нелюбин, Исмагилов, Леденцов.
СпортХоккей с мячом Кировская областьТатарстан
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