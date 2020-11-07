«Ак Барс-Динамо» обыграл «Родину» в первом туре Суперлиги

«Ак Барс-Динамо» обыграл кировскую «Родину» (6:4) в домашнем матче 1-го тура Суперлиги по хоккею с мячом. Встреча проходила в Ульяновске из-за отсутствия льда в Казани.

Казанская команда уже к 8-й минуте забила два гола и до конца игры удерживала эту разницу мячей.

Хет-триком в составе «Ак Барс-Динамо» отметился Игорь Ларионов. Дубль на свой счет записал Рамиль Ибрагимов, еще один гол в активе Сергея Гана.

Подробнее о главных фаворитах сезона в начавшемся чемпионате России по хоккею с мячом можно почитать в материале «Реального времени».

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Родина» (Киров) - 6:4 (4:2)

Голы: Ларионов — 3, Ибрагимов — 2, Ган — Пивоваров, Нелюбин, Исмагилов, Леденцов.