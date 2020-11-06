В казанскую колонию пытались доставить краску для нанесения татуировок и телефоны

Фото: УФСИН по РТ

Сотрудники казанской исправительной колонии №19 задержали мужчину на режимной

территории, прилегающей к основному ограждению ИК. Он пытался перебросить посылку с сотовыми телефонами и сим-картами. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Фото: УФСИН по РТ

Всего были изъяты четыре свертка, в которых находились восемь телефонов, 40 сим-карт, флэш-карта, три зарядных устройства и наушники, колода игральных карт, два тюбика краски для нанесения татуировок и одна бензиновая зажигалка.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Сотрудники УФСИН проводят проверку.

Ранее сотрудники УФСИН по РТ сбили квадрокоптер на подлете к территории исправительной колонии №3 в Пестречинском районе. К беспилотному аппарату оказался примотан запрещенный груз — три мобильных телефона и 10 сим-карт.