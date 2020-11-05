Стартовый матч «Ак Барс-Динамо» в сезоне в Ульяновске пройдет со зрителями

Болельщики будут допущены на стартовый матч «Ак Барс-Динамо» в чемпионате России по хоккею с мячом в сезоне-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игру «Ак Барс-Динамо» — «Родина» 7 ноября в Ульяновске смогут посетить зрители в количестве не более 30% от вместимости «Волга-Спорт-Арены», вмещающей 5000 человек. При этом для болельщиков будут действовать определенные ограничения — перчаточно-масочный режим, соблюдение дистанции и отсутствие высокой температуры.

В этот же день на льду «Волга-Спорт-Арены» пройдут еще два матча чемпионата России. В 8.15 утра состоится игра «Водник» — «Старт», а за несколько часов до поединка казанцев на площадку выйдут хоккеисты «Волги» и «Строителя».

Напомним, ранее стало известно о переносе первых двух домашних матчей «Ак Барс-Динамо» в Ульяновск из-за отсутствия льда в Казани.