Татарстанский Главстрой объявил тендер на развитие набережной Казанки за 255,7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

ГБУ «Главстрой РТ» объявило тендер на развитие набережной Казанки. Начальная цена контракта составляет 255,7 млн рублей.

Судя по документации, работы должны быть выполнены в районе моста «Миллениум» и экстрим-парка «Урам». Техзадание включает в себя: парковку под мостом, укладку фундаментов под кафе, засыпку ямы под «Миллениумом» и «вертикальную планировку от посольства до экстрим-парка».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заявки на участие в тендере принимаются до 9 ноября, тогда же и планируется подвести итоги аукциона.

Летом два тендера на развитие набережной Казанки общей стоимостью 1,4 млрд рублей выиграло ООО «Спецмаштрейд».

Напомним, проектом благоустройства правого берега реки займется один из лучших ландшафтных архитекторов Франции — Мишель Пена.