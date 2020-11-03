Суд избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в покушении на теракт в Кукморе

Кукморский районный суд избрал меру пресечения двум подозреваемым в покушении на теракт в Кукморе.

«Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 205 УК РФ», — сообщает пресс-служба суда.

Ранее суд арестовал отчима застреленного подростка Марата Замалиева. По делу о нападении на отдел полиции задержали еще пять человек.



Напомним, в ночь на 30 октября 16-летний подросток пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.

