Панин: «Зеленое дерби» — это круто, но в прошлом году оно подломилось в Казани»

Капитан «Салавата Юлаева» защитник Григорий Панин рассказал о своем отношении к противостоянию с казанским «Ак Барсом». По его словам, за последний год матчи «зеленого дерби» растеряли интерес со стороны болельщиков.

«За все время, что я играю в «Салавате», мы с «Авангардом» сыграли больше матчей, чем с «Ак Барсом». Понятно, что «зеленое дерби» — это крутое противостояние, но в прошлом году оно подломилось в Казани.

Тогда мы сыграли в старом дворце и не было такого размаха посещаемости и аудитории. На «Уфа-Арене» он есть, люди заполняют стадион, приходят поболеть за команду. А в Казани все размылось одной игрой, и уже не было такого ажиотажа. Хотя в соцсетях, конечно, он был. С «Авангардом» уже есть большое противостояние, его можно поставить вместе с «зеленым дерби» по важности», — считает Панин.

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, в прошлом сезоне КХЛ «Ак Барс» и «Салават Юлаев» провели шесть матчей, в четырех из которых победу одержали казанцы. При этом одна встреча в Казани состоялась в старом дворце спорта из-за занятости «Татнефть Арены» цирком «Дю Солей».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ команды дважды встретились в столице Татарстана. Оба матча закончились победой «Ак Барса» со счетом 4:1.

Подробнее о выступлении «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне в своей колонке для «Реального времени» рассказал эксперт КХЛ Алексей Бадюков.